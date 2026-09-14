В Кишиневе откроют два дневных центра для пожилых людей.

В ближайшие недели в муниципии Кишинев начнут работу два новых дневных центра, предназначенных для поддержки пожилых людей.

Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, подчеркнув востребованность подобных инициатив среди горожан, пишет logos-pres.md

Новые учреждения призваны стать пространствами, где старшее поколение сможет не только получать квалифицированную помощь, консультации и социальную поддержку, но и проводить время в комфортной обстановке для общения и досуга.

На сегодняшний день при поддержке примэрии Кишинева уже успешно функционируют два аналогичных объекта, ставших примером для страны: Центр для пожилых людей в селе Будешть и Центр обучения взрослых в секторе Чеканы. Ион Чебан подчеркнул эксклюзивность этого формата: «Подобные услуги являются уникальными для нашей страны. Я имею в виду дневные центры, где они могут встречаться, общаться, получать помощь, консультации, поддержку и многое другое».

В связи с растущим интересом и высоким спросом на такие услуги, руководство города предприняло шаги для скорейшего запуска дополнительных площадок. «В ближайшее время, в течение следующих нескольких недель, планируется открыть два таких центра», — подчеркнул Ион Чебан.

В рамках подготовки к запуску профильным подразделениям поручено ускорить все сопутствующие процессы, уделив отдельное внимание инициативам, обсуждавшимся с социальными работниками и в контексте поддержки людей с особыми потребностями. Полный отчет о текущем этапе работ по открытию новых центров должен быть представлен на следующей неделе.