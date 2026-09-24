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noi.md logonoi
24 Сентября 2026, 22:29
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В Кишиневе изменится расписание движения 19-го автобуса

Муниципальное предприятие «Городской автобусный парк» столицы выступило с важным объявлением для пассажиров.

В Кишиневе изменится расписание движения 19-го автобуса.
В Кишиневе изменится расписание движения 19-го автобуса.

Так, по данным предприятия, с 26 сентября 2026 года вносятся изменения в расписание движения (по выходным дням) городского автобусного маршрута № 19 «ул. Валя Кручий — Московский проспект», передает noi.md

Дополнительную информацию о движении того или иного маршрута можно узнать в диспетчерской по телефону 022 837 317.

В Кишиневе изменится расписание движения 19-го автобуса

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Источник
noi.md logonoi
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