В Кишиневе изменится расписание движения 19-го автобуса.

Муниципальное предприятие «Городской автобусный парк» столицы выступило с важным объявлением для пассажиров.

Так, по данным предприятия, с 26 сентября 2026 года вносятся изменения в расписание движения (по выходным дням) городского автобусного маршрута № 19 «ул. Валя Кручий — Московский проспект», передает noi.md

Дополнительную информацию о движении того или иного маршрута можно узнать в диспетчерской по телефону 022 837 317.