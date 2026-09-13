В Кишиневе естественный прирост населения сократился почти до нуля.

Кишинев вплотную приблизился к отрицательному естественному приросту населения в первой половине 2026 года.

Число родившихся превысило число умерших всего на 10 человек, свидетельствуют данные Национального бюро статистики, передает rupor.md

В январе–июне было зарегистрировано 3318 новорожденных и 3308 умерших. Годом ранее разница между числом рождений и смертей составляла 245 человек.

Число рождений практически осталось на уровне 2025 года, когда было зарегистрировано 3315 детей. При этом число смертей выросло на 7,7% — с 3070 до 3308.

Коэффициент рождаемости составил 9,4 живорождённых на тысячу жителей, тогда как коэффициент смертности достиг 9,3 на тысячу жителей.

Что касается младенческой смертности, число умерших детей в возрасте до одного года увеличилось на 10,3% и достигло 75 случаев.