22 Сентября 2026, 18:54
39
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Кишиневе десятки тысяч школьников посещают группы продленного дня.
В Кишиневе десятки тысяч школьников посещают группы продленного дня
Кишиневская мэрия ежедневно финансирует три часа программы продленного дня более чем для 30 000 учеников 1–4 классов.
«Для тысяч родителей в Кишиневе группы продленного дня означают уверенность в том, что после уроков дети находятся в безопасности, делают домашнее задание и проводят время со сверстниками под присмотром преподавателей.
Мэрия Кишинева ежедневно финансирует три часа программы более чем для 30 000 учеников 1–4 классов, оказывая тем самым реальную поддержку семьям», — заявил вице-мэр столицы Виктор Прутяну, передает noi.md
Более подробную информацию об этой программе и других образовательных возможностях для детей можно найти на сайте.