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noi.md logonoi
22 Сентября 2026, 18:54
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В Кишиневе десятки тысяч школьников посещают группы продленного дня

Кишиневская мэрия ежедневно финансирует три часа программы продленного дня более чем для 30 000 учеников 1–4 классов.

В Кишиневе десятки тысяч школьников посещают группы продленного дня.
В Кишиневе десятки тысяч школьников посещают группы продленного дня.

«Для тысяч родителей в Кишиневе группы продленного дня означают уверенность в том, что после уроков дети находятся в безопасности, делают домашнее задание и проводят время со сверстниками под присмотром преподавателей. 

Мэрия Кишинева ежедневно финансирует три часа программы более чем для 30 000 учеников 1–4 классов, оказывая тем самым реальную поддержку семьям», — заявил вице-мэр столицы Виктор Прутяну, передает noi.md

Более подробную информацию об этой программе и других образовательных возможностях для детей можно найти на сайте.

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Источник
noi.md logonoi
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