В Кишиневе десятки тысяч школьников посещают группы продленного дня.

Кишиневская мэрия ежедневно финансирует три часа программы продленного дня более чем для 30 000 учеников 1–4 классов.

«Для тысяч родителей в Кишиневе группы продленного дня означают уверенность в том, что после уроков дети находятся в безопасности, делают домашнее задание и проводят время со сверстниками под присмотром преподавателей.

Мэрия Кишинева ежедневно финансирует три часа программы более чем для 30 000 учеников 1–4 классов, оказывая тем самым реальную поддержку семьям», — заявил вице-мэр столицы Виктор Прутяну, передает noi.md

Более подробную информацию об этой программе и других образовательных возможностях для детей можно найти на сайте.