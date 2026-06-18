В Кишиневе 24-летнюю женщину убедили взять кредит в размере 390 000 леев.

24-летняя жительница Кишинева понесла ущерб почти на 390 000 леев, став жертвой мошеннической схемы, организованной преступной группировкой.

Двое 18-летних парней были задержаны с поличным по подозрению в участии в качестве курьеров в этой сети, передает realitatea.md

По данным правоохранительных органов, женщине позвонили люди, представившиеся сотрудниками электрораспределительной компании. Под предлогом проверки и замены электросчетчика им удалось завоевать ее доверие.

Позже другой член группы, представившийся представителем правоохранительных органов, сказал ей, что кредит был оформлен на ее имя. Под предлогом предотвращения финансового мошенничества мошенники убедили ее взять кредит на сумму более 390 тысяч леев.

Женщина смогла перевести первый транш денег, но когда она собиралась передать вторую сумму, вмешались сотрудники правоохранительных органов и задержали подозреваемых.

Двое молодых людей были помещены под стражу на 72 часа. Согласно законодательству, в случае признания виновными им грозит до восьми лет лишения свободы.

Следователи продолжают расследование с целью установления личности всех членов группы и проверки причастности подозреваемых как минимум к семи аналогичным делам, совершенным в муниципии Кишинева.