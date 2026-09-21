В Кишинев прибудет 21 автобус из Норвегии: каждый стоит €92 тысячи.

Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан на оперативном заседании муниципальных служб.

По его словам, речь идет об автобусах длиной 18 метров. Стоимость каждого составляет €92 тыс., включая доставку транспорта в столицу, передает rupor.md

Чебан также отметил, что муниципалитет намерен найти решения для увеличения количества единиц общественного транспорта в пригородах, расширения маршрутов и сокращения времени ожидания для пассажиров.