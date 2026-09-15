В Каушанском районе некоторые учителя получают зарплату в 6–7 тысяч леев.

Учителя Каушанского района жалуются на низкие зарплаты и ждут обещанного властями повышения оплаты труда. По словам педагогов, у тех, кто не набирает полную ставку, ежемесячный доход может составлять всего 6–7 тысяч леев.

Некоторые учителя вынуждены брать дополнительные часы или искать возможности сменить профессию, пишет studio-l.online

Елена Борзин из села Салкуца работает в сфере образования более 20 лет, в том числе музыкальным руководителем. По ее словам, количество часов музыкального воспитания сократилось. Чтобы расширить профессиональные возможности и увеличить доход, она решила продолжить обучение по специальности «психология».

С похожей ситуацией столкнулась Вероника Канцыр. В течение восьми лет она преподает в местном лицее изобразительное искусство и технологическое воспитание. Сейчас у нее 12 часов, а зарплата составляет около 6 тысяч леев в месяц.

Педагоги говорят, что на фоне роста цен на товары и услуги, а также коммунальных расходов содержать себя на такую зарплату становится все сложнее. Особенно это касается тех, кому не удается набрать полную педагогическую ставку.

Начальник Управления образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Каушанского района Татьяна Куку пояснила, что зарплата педагога зависит не только от количества часов. При ее расчете учитываются также педагогическая нагрузка, стаж, квалификационная степень и другие предусмотренные системой оплаты труда данные.

Повышение зарплат, которое изначально планировали ввести с сентября, пока не реализовано. 19 августа правительство объявило, что новая шкала оплаты труда вступит в силу с 1 января 2027 года. Согласно планам властей, базовые зарплаты в сфере образования в целом вырастут примерно на 10–15%.

В качестве примера правительство приводит базовую зарплату учителя без педагогической степени в размере 12 335 леев, а учителя со II педагогической степенью — 15 008 леев после введения новой шкалы.

Кроме того, работникам сферы образования с зарплатой менее 20 тысяч леев в пересчете на полную ставку предусмотрена компенсационная выплата в размере 4 тысяч леев.

По данным Министерства образования и науки, в 2026–2027 учебном году в Молдове работают 32 981 педагог, в том числе 473 молодых специалиста.