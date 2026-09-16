В Каушанском районе дорога, соединяющая два села, после дождя стала непроходимой.

Дожди создали серьезные проблемы на региональной дороге G113, которая соединяет села Плоп-Штюбей и Грэдиница.

После того как несколько месяцев назад ремонтные работы были остановлены, около четырех километров дороги, оставшихся без асфальта, превратились в настоящую ловушку для водителей, сообщает Studio-L.

Утром в воскресенье несколько автомобилей застряли в грязи, а грузовик занесло, и для того, чтобы вытащить его из грязевого месива, потребовались три трактора. В понедельник утром микроавтобус, который перевозит учеников из Грэдиницы и Леунти в Плоп-Штюбей, едва не оказался в кювете из-за толстого слоя грязи, образовавшегося на дороге.

О ситуации рассказал предприниматель из села Грэдиница Сергей Сырги. Ситуация, по его словам, усугубилась после того, как в рамках ремонтных работ существующее дорожное покрытие сняли, а участок остался без щебня. После дождей поверхность размокла, и на дороге образовался толстый слой грязи. Из-за этого участок стал опасным для участников дорожного движения.

Примар села Плоп-Штюбей Денис Илиев объяснил, что произошло с ремонтом дороги Грэдиница — Плоп-Штюбей и почему участок остался без асфальта. Контракт на ремонт региональной дороги G113 был расторгнут Национальной администрацией автомобильных дорог в конце мая 2026 года. По данным ведомства, подрядчик, выигравший проект примерно за полтора года до этого, не выполнил работы в предусмотренные контрактом сроки. В результате договорные отношения были прекращены.

По данным Национальной администрации автомобильных дорог, в настоящее время на этом участке проводятся работы по консервации строительной площадки, чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии до возобновления ремонта.

Одновременно проектная документация находится в процессе обновления. Этот этап необходим для определения новых технических и договорных условий, а также для повторного запуска процедуры государственных закупок.

После завершения обновления проекта работы будут вновь выставлены на тендер.

До этого жители Грэдиницы и Плоп-Штюбей говорят, что вынуждены ежедневно ездить по дороге, которая после каждого дождя становится все более труднопроходимой.