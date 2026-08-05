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realitatea.md logorealitatea
5 Августа 2026, 21:47
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В Калараше ночью отключают воду из-за снижения запасов в резервуарах

Жители некоторых районов города Калараш остаются без водоснабжения в ночное время.

В Калараше ночью отключают воду из-за снижения запасов в резервуарах.
В Калараше ночью отключают воду из-за снижения запасов в резервуарах.

Ограничения действуют с 4 августа и связаны с уменьшением уровня воды в резервуарах на фоне высокого потребления в последние недели, передает realitatea.md

Коммунальное предприятие Gospodăria Comunal Locativă Călărași объяснило, что ночные отключения необходимы для восстановления запасов воды и обеспечения подачи в течение дня.

Жителей призвали рационально использовать воду и избегать действий с высоким расходом, в частности полива огородов и наполнения бассейнов.

Решение вызвало недовольство части горожан. Некоторые жители заявляют, что из-за отключений не могут нормально пользоваться водой после рабочего дня. Другие считают, что проблема нехватки воды преувеличена и отмечают, что в предыдущие годы при более высокой температуре и засухе подобных ограничений не вводилось.

Ограничения на водоснабжение введены также в других населенных пунктах страны. В Вулканештах несколько улиц остались без воды из-за жары и нехватки ресурсов. Местные власти сообщили, что с 6 августа подача воды будет осуществляться по графику — через день.

В Комрате с 4 августа также действуют ночные отключения воды: подача прекращается ежедневно с 22:00 до 05:00 для восстановления запасов и поддержания работы системы.

Власти призывают жителей экономно расходовать воду, особенно в часы пик, пока ситуация не стабилизируется.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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