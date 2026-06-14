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tv8.md logotv8
14 Июня 2026, 11:14
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В Кагульском районе выявили очаг африканской чумы свиней: вводятся карантинные меры

На юге Молдовы, в селе Вадул луй Исак Кагульского района подтверждён случай африканской чумы свиней (АЧС) у домашнего животного в частном хозяйстве.

В Кагульском районе выявили очаг африканской чумы свиней: вводятся карантинные меры.
В Кагульском районе выявили очаг африканской чумы свиней: вводятся карантинные меры.

В районе введён карантин и установлены зоны ограничений в ряде населённых пунктов. Цель мер — не допустить дальнейшего распространения вируса, который представляет серьёзную угрозу для свиноводства, передает tv8.md

В населенном пункте и прилегающих селах запрещены перемещение, забой и продажа свиней. Меры действуют минимум 30 дней, однако срок может быть продлён в зависимости от эпизоотической ситуации.

В данный момент карантинные меры действуют в селах Сэрата-Рэзешь и Токиле-Рэдукань Леовского района, Бэрбоены Ниспоренского района, Чоара и Онешты Хынчештского района.

Власти и ветеринарные службы призывают жителей сообщать о любых случаях заболевания или гибели животных. Оперативное информирование считается ключевым элементом в предотвращении дальнейшего распространения инфекции.

Африканская чума свиней — высокозаразное вирусное заболевание, поражающее домашних свиней и диких кабанов. Для человека оно не представляет опасности, однако может вести к серьёзным экономическим потерям в животноводстве.

Источник
tv8.md logotv8
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