В Кагульском районе выявили очаг африканской чумы свиней: вводятся карантинные меры.

В районе введён карантин и установлены зоны ограничений в ряде населённых пунктов. Цель мер — не допустить дальнейшего распространения вируса, который представляет серьёзную угрозу для свиноводства, передает tv8.md

В населенном пункте и прилегающих селах запрещены перемещение, забой и продажа свиней. Меры действуют минимум 30 дней, однако срок может быть продлён в зависимости от эпизоотической ситуации.

В данный момент карантинные меры действуют в селах Сэрата-Рэзешь и Токиле-Рэдукань Леовского района, Бэрбоены Ниспоренского района, Чоара и Онешты Хынчештского района.

Власти и ветеринарные службы призывают жителей сообщать о любых случаях заболевания или гибели животных. Оперативное информирование считается ключевым элементом в предотвращении дальнейшего распространения инфекции.

Африканская чума свиней — высокозаразное вирусное заболевание, поражающее домашних свиней и диких кабанов. Для человека оно не представляет опасности, однако может вести к серьёзным экономическим потерям в животноводстве.