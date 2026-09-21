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rupor.md logorupor
21 Сентября 2026, 12:42
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В Италии подростки унизили бездомного гражданина Молдовы и выложили видео в TikTok

В итальянском городе Барлетта группа местных подростков подвергла издевательствам 52-летнего гражданина Молдовы без определенного места жительства.

В Италии подростки унизили бездомного гражданина Молдовы и выложили видео в TikTok.
В Италии подростки унизили бездомного гражданина Молдовы и выложили видео в TikTok.

Инцидент получил широкий резонанс после того, как нападавшие сняли происходящее на мобильный телефон и опубликовали видео в социальной сети TikTok, сопровождая свои действия хвастливыми комментариями, пишет rupor.md

Как сообщает правозащитная организация Ambulatorio Popolare, инцидент произошел в парке города, когда мужчина спал на скамейке. Несовершеннолетние приблизились к спящему, оскорбляли его, стряхивали пепел от сигарет ему на лицо и в рот, громко смеясь при этом. Происходящее сопровождалось циничной подписью: "Buongiorno amore mio, ti addormenti senza salutarmi?" ("Доброе утро, любовь моя, засыпаешь без прощания?").

Активисты отмечают, что пострадавшего, которого зовут Кристиан, хорошо знают многие жители Барлетты. Он ведет тихий образ жизни, никому не мешает, а многие горожане давно оказывают ему посильную помощь.

В Ambulatorio Popolare резко осудили случившееся, подчеркнув моральную деградацию и обратив внимание на то, что проблема кроется внутри самого местного общества, а не среди мигрантов. Представители ассоциации заявили, что сознательно не будут распространять полный видеоролик, чтобы не травмировать мужчину еще больше, но передали все собранные материалы в полицию и социальные службы для официального разбирательства.

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Источник
rupor.md logorupor
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