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logos.press.md logologos
3 Августа 2026, 16:57
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В июле сапёры Национальной армии разминировали и уничтожили 13 взрывных устройств

В течение июля сапёры Национальной армии провели 11 операций по разминированию по всей стране, уничтожив 13 взрывных устройств.

В июле сапёры Национальной армии разминировали и уничтожили 13 взрывных устройств.
В июле сапёры Национальной армии разминировали и уничтожили 13 взрывных устройств.

Так, в этот период инженеры инженерного батальона «Кодру» провели операцию в деревне Шерпень района Анений-Ной после того, как местный житель обнаружил несколько боеприпасов во время строительных работ. После полевого обследования группа разминирования идентифицировала 502 патрона калибра 7,92 мм, относящиеся ко временам Второй мировой войны, передает logos-pres.md

Еще одна важная операция по разминированию была проведена группой инженерного батальона в селе Копанка Кэушенского района, где местные жители обнаружили беспилотник «Герань-2» примерно в 30 метрах от жилого дома, упавший на территорию Молдовы в результате массированного удара России по Украине в ночь на 13 июля.

Военные саперы обнаружили, что объект весил 40 килограммов и содержал взрывной заряд с осколочным и зажигательным действием. Благодаря оперативному и профессиональному вмешательству военных саперов и представителей других силовых структур опасность для населения была устранена в условиях максимальной безопасности.

С начала года и по настоящее время саперные отряды Национальной армии провели 76 операций по разминированию, в результате которых было уничтожено 194 взрывных устройства различных типов и 1325 патронов.

Министерство обороны напоминает гражданам, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатые устройства нельзя трогать, перемещать или транспортировать. В таких ситуациях людям настоятельно рекомендуется звонить по номеру 112.

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Источник
logos.press.md logologos
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