В Яловенах обнаружили фрагменты средневекового водопровода.

Как сообщил директор Национального агентства археологии Влад Ворник, раскопки ведутся здесь уже около двух месяцев. По его словам, находка свидетельствует о высоком уровне организации и развитой инфраструктуре средневекового поселения, сообщает Radio Moldova.

«Мы обнаружили участок водопровода из труб из обожжённой глины длиной более 50 сантиметров каждая. Здесь найдено пять таких труб. Речь идёт о водопроводе, который вёл к важному сооружению», — отметил Влад Ворник.

Специалисты подчёркивают, что подобные системы водоснабжения являются редкой и ценной находкой для археологии. Открытие позволяет лучше понять устройство городской жизни на территории современной Молдовы в средние века. Археологи не исключают, что в этом районе могли находиться общественные бани, подобные тем, что были обнаружены в Старом Оргееве.

По словам Ворника, найденные артефакты пополнят музейные коллекции. Их планируется передать либо в будущий музей села Костешть, либо в музей села Вэсень, который является важным культурно-историческим центром региона.

Во время раскопок также были обнаружены фрагменты крупных сосудов из обожжённой глины с толстыми стенками толщиной до 3–4 сантиметров.

Средневековый город Костешть-Гырля был одним из значительных городских поселений XIV века. Он располагался в долине реки Ботна и занимал территорию около 2,5 километра в длину и 2 километров в ширину.