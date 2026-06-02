theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
radiomoldova.md logoradiomoldova
2 Июня 2026, 14:51
5 473
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Яловенах обнаружили фрагменты средневекового водопровода

Редкую археологическую находку сделали в районе Яловен. На правом берегу реки Ботна, в центральной части средневекового города Костешть-Гырля, археологи обнаружили участок водопровода, изготовленного из обожжённых глиняных труб.

В Яловенах обнаружили фрагменты средневекового водопровода.
В Яловенах обнаружили фрагменты средневекового водопровода.

Как сообщил директор Национального агентства археологии Влад Ворник, раскопки ведутся здесь уже около двух месяцев. По его словам, находка свидетельствует о высоком уровне организации и развитой инфраструктуре средневекового поселения, сообщает Radio Moldova.

«Мы обнаружили участок водопровода из труб из обожжённой глины длиной более 50 сантиметров каждая. Здесь найдено пять таких труб. Речь идёт о водопроводе, который вёл к важному сооружению», — отметил Влад Ворник.

Специалисты подчёркивают, что подобные системы водоснабжения являются редкой и ценной находкой для археологии. Открытие позволяет лучше понять устройство городской жизни на территории современной Молдовы в средние века. Археологи не исключают, что в этом районе могли находиться общественные бани, подобные тем, что были обнаружены в Старом Оргееве.

По словам Ворника, найденные артефакты пополнят музейные коллекции. Их планируется передать либо в будущий музей села Костешть, либо в музей села Вэсень, который является важным культурно-историческим центром региона.

Во время раскопок также были обнаружены фрагменты крупных сосудов из обожжённой глины с толстыми стенками толщиной до 3–4 сантиметров.

Средневековый город Костешть-Гырля был одним из значительных городских поселений XIV века. Он располагался в долине реки Ботна и занимал территорию около 2,5 километра в длину и 2 километров в ширину.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте