ipn
29 Мая 2026, 07:27
В Гагаузии разработали новый механизм организации выборов в Народное собрание

Народное собрание Гагаузии разработало окончательный вариант постановления об организации предстоящих выборов в законодательный орган автономии. Документ планируется вынести на заседание НСГ 2 июня для утверждения.

Проект постановления предусматривает, что термины «Центральная избирательная комиссия Гагаузии» и «Центральный избирательный совет Гагаузии» признаются равнозначными и могут использоваться в официальных документах для обеспечения интеграции региональных структур в общенациональную избирательную систему, пишет ipn.md

Различие в названии избирательного органа Гагаузии ранее стало основанием для оспаривания в судебных инстанциях постановлений Народного собрания Гагаузии о дате выборов и формировании избирательной комиссии. В документах Народного собрания этот орган назывался «Центральная избирательная комиссия», тогда как в Избирательном кодексе Республики Молдова он обозначен как «Центральный избирательный совет».

При этом в Постановлении НСГ подчеркивается, что документ не может служить основанием для ограничения полномочий Гагаузии и ее особого правового статуса, закрепленного Конституцией Республики Молдова и Законом об особом правовом статусе Гагаузии.

Отдельно оговаривается, что нормы Закона об особом правовом статусе Гагаузии, регулирующие порядок назначения и организации выборов, а также формирования центрального избирательного органа автономии, имеют приоритет при разрешении правовых коллизий.

Согласно документу, центральный избирательный орган автономии будет состоять из девяти членов. Троих кандидатов предложит Народное собрание, троих – Исполнительный комитет Гагаузии, еще троих – суд Комрат. Все кандидаты должны пройти проверку в соответствии с законодательством Республики Молдова о статусе и проверке лиц, претендующих на государственные должности.

Проект предусматривает, что спорные или непредвиденные ситуации в ходе организации выборов в 2026 году будут регулироваться разъяснительными постановлениями Центральной избирательной комиссии Гагаузии.

После утверждения документ будет направлен в Парламент и Центральную избирательную комиссию. Он разработан по итогам серии консультаций между властями Комрата и Кишинёва на фоне судебных споров, связанных с предыдущими решениями Народного собрания о назначении даты выборов и формировании избирательной комиссии.

Источник
ipn
