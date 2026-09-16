В детсадах Кишинева не хватает сотрудников кухонь: зарплаты начинаются с 2 780 леев

В детских садах Кишинева наблюдается нехватка персонала в пищеблоках, а низкие зарплаты затрудняют заполнение вакантных должностей.

Из примерно 800 предусмотренных для этих служб должностей по состоянию на 1 июня 2026 года были заняты только 499, сообщил заместитель начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Кишинева Андрей Павалой.

«Что будем делать, если завтра закроются детские сады? Не потому, что у нас нет детей. Не потому, что у нас нет воспитателей. А потому, что некому будет готовить им еду», — написал Павалой.

По его словам, более 37% должностей в пищеблоках остаются вакантными. Нехватка людей означает, что оставшиеся сотрудники вынуждены выполнять и работу тех, кто уволился, а в некоторых случаях работают на 1,5–2 ставки.

«Один коллега уходит. Другой берет на себя его работу. Иногда доходит до 1,5–2 ставок. И тогда возникает самый простой вопрос: сколько еще эти люди смогут выдерживать такую нагрузку?», — отметил Павалой.

Проблема еще более очевидна в случае с зарплатами. Повар получает 4230 леев, помощник повара — 3150 леев, кладовщик — 3030 леев, а мойщик посуды — 2780 леев. В то же время Павалой утверждает, что в частном секторе доходы за аналогичную работу ориентировочно могут достигать 7000–12 000 леев.

«Тогда почему мы удивляемся, что люди уходят?» — задается вопросом заместитель начальника Главного управления образования, молодежи и спорта.

Он обращает внимание на то, что сотрудники пищеблоков должны приходить на работу с самого раннего утра, готовить еду и обеспечивать весь процесс питания детей.

«Это не просто “вспомогательные сотрудники”. Это люди, которые ставят еду на стол нашим детям», — подчеркнул Павалой.

Среди предложенных им решений — повышение тарифных разрядов и коэффициентов оплаты труда, пересмотр минимальной зарплаты в бюджетном секторе и установление фиксированной надбавки в размере 1300 леев. Павалой также предлагает увеличить надбавки за неблагоприятные условия труда и обновить нормы, касающиеся вредных условий работы.

«Образование — это не только те, кто учит детей. Это еще и те, кто их кормит», — добавил Андрей Павалой.