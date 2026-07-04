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logos.press.md logologos
4 Июля 2026, 16:30
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В четвертые классы возвращают оценки

Министерство образования на следующей неделе издаст официальный приказ, согласно которому 10-балльная система оценивания станет обязательной для всех учащихся четвертых классов начиная с нового учебного года в сентябре 2026 года.

В четвертые классы возвращают оценки.
В четвертые классы возвращают оценки.

«С сентября 2026 года мы планируем ввести оценки в четвертых классах для всех учащихся. Напомню, что в 2025 году, на протяжении всего учебного года, этот новый подход проходил пилотирование: оценки в четвертые классы возвращаются постепенно, и мы приближаемся к окончательному решению. На этой неделе обсуждались результаты пилотирования, моменты, которые еще требовали корректировки, а также меры поддержки учителей начальных классов в связи с этим переходом. И уже со следующей недели у нас будет официальный документ, на основании которого оценки вернутся в четвертые классы с сентября 2026 года», — заявил министр образования и исследований Дан Перчун, пишет logos-pres.md

Переход от системы дескриптивного оценивания («очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно») к классическим оценкам в последний год начальной школы призван облегчить адаптацию учащихся к гимназической ступени (пятый класс), где оценивание осуществляется исключительно в баллах. 

Исследование, проведенное ранее в 268 школах, показало, что резкий переход на десятибалльную систему оценивания в гимназии вызывает у детей стресс и трудности с адаптацией. Поэтапное внедрение оценок призвано подготовить учащихся к этому изменению.

Источник
logos.press.md logologos
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