В Бельцкой клинической больнице выявили проблемы с закупками и безопасностью.

Министерство здравоохранения завершило оценку административной и клинической деятельности Бельцкой клинической больницы за период 2025–2026 годов.

В отчете выявлен ряд системных недостатков в сфере государственных закупок, инфраструктуры и безопасности, кадровых ресурсов, организации клинической деятельности и управления качеством. В документе также указано, что помещение для стерилизации, ранее отремонтированное примерно за 3,3 млн леев, не может использоваться из-за отсутствия необходимого электроснабжения, а оборудование стоимостью около 2,6 млн леев хранится в коридоре, передает moldpres.md

Согласно отчету, Бельцкая клиническая больница располагает опытными специалистами, материально-техническими ресурсами и возможностями для оказания многопрофильной медицинской помощи жителям муниципия Бельцы и северного региона страны. В то же время оценка показала, что эти ресурсы не во всех сферах подкреплены достаточно стандартизированными, контролируемыми и отслеживаемыми внутренними процессами.

В сфере государственных закупок комиссия выявила риски, связанные с планированием некоторых схожих работ и услуг. Согласно отчету, разделение определенных потребностей на отдельные процедуры создает значительный риск фрагментации или дробления закупок.

Еще одной выявленной проблемой стало отсутствие полугодовых и годовых отчетов о мониторинге выполнения плана закупок и контрактов. По мнению комиссии, это ограничивает возможности учреждения эффективно отслеживать задержки, невыполнение договорных обязательств и качество приобретенных работ и услуг.

Серьезные проблемы были выявлены также в сфере инфраструктуры и пожарной безопасности. Комиссия обнаружила неисправности внутренних пожарных гидрантов, отсутствие некоторых пожарных рукавов и огнетушителей, а также документально подтвержденных проверок систем защиты. На пяти проверенных этажах педиатрического корпуса было обнаружено всего шесть огнетушителей.

В отчете также отмечены случаи, когда сделанные инвестиции не привели к созданию реально функционирующих объектов. Помещение для стерилизации было отремонтировано примерно за 3,3 млн леев, однако его нельзя использовать по назначению из-за отсутствия необходимого электроснабжения. При этом стерилизационное оборудование стоимостью около 2,6 млн леев на момент проверки не было установлено и хранилось в коридоре.

В сфере кадров были выявлены несоответствия между внутренними документами и структурой учреждения, неполные личные дела сотрудников и недостатки в оформлении работы по совместительству. Кроме того, 13 подразделений медицинского профиля возглавляют исполняющие обязанности руководителей, в большинстве случаев — с 2023–2024 годов.

Клиническая часть оценки выявила проблемы со стандартизацией процессов. Согласно отчету, ряд видов деятельности в слишком большой степени зависит от опыта и индивидуальной практики медицинского персонала.

Комиссия также выявила недостатки в соблюдении санитарно-гигиенического режима и контроле инфекций, а также проблемы с доступом и организацией потоков в зоне операционного блока. Внутренняя система управления качеством также функционирует недостаточно эффективно.

В отчете подчеркивается, что нехватка персонала может влиять на работу больницы, однако она не объясняет отсутствие стандартизации процессов. По мнению комиссии, в условиях недостаточного числа сотрудников четкие и стандартизированные процедуры становятся еще более важными для снижения рисков и обеспечения непрерывности оказания услуг.

По итогам оценки Министерство здравоохранения потребовало от администрации учреждения разработать план корректирующих мер с назначением ответственных лиц, четкими сроками и проверяемыми показателями.

Среди приоритетов — срочное устранение недостатков в сфере пожарной безопасности и безопасности пациентов, активизация работы структуры, отвечающей за управление качеством, стандартизация клинических процессов от госпитализации до выписки, а также внедрение действующих механизмов отчетности и анализа осложнений, инцидентов и неблагоприятных событий.

Министерство также требует улучшить планирование и мониторинг закупок и контрактов, четко определить ответственность за инфраструктуру и медицинское оборудование, а также упорядочить процессы управления кадровыми ресурсами и назначения на должности, временно занимаемые исполняющими обязанности.

Согласно отчету, устранение этих недостатков необходимо и для подготовки учреждения к оценке и аккредитации в соответствии с действующими стандартами.