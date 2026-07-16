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16 Июля 2026, 17:09
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В Бельцах на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

Сегодня утром скончался почётный гражданин Бельц Даниил Фёдорович Пчела.

В Бельцах на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны.
В Бельцах на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны.

Даниил Фёдорович был одним из последних ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Бельцах. На фронт он был призван в 18 лет, воевал на Карельском фронте, служил сапёром, затем пехотинцем. Победу встретил под Мурманском. За мужество и героизм был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими государственными наградами. В 2025 году ему было присвоено звание Почётного гражданина муниципия Бельцы.

Источник
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