В Бельцах на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны.

Сегодня утром скончался почётный гражданин Бельц Даниил Фёдорович Пчела.

Даниил Фёдорович был одним из последних ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Бельцах. На фронт он был призван в 18 лет, воевал на Карельском фронте, служил сапёром, затем пехотинцем. Победу встретил под Мурманском. За мужество и героизм был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими государственными наградами. В 2025 году ему было присвоено звание Почётного гражданина муниципия Бельцы.