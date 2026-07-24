В Бельцах бизнесмена хотели похитить ради выкупа в $100 000

В Молдове правоохранители предотвратили вымогательство крупной суммы у предпринимателя, которого намеревались взять в заложники.

Оперативные действия проводились при поддержке бойцов спецподразделения Fulger и сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений, передает полиция, передает rupor.md

По делу проходят четверо подозреваемых. Двое из них — жители Бельц в возрасте 23 и 26 лет, находящиеся на свободе, а двое других — заключенные 18 и 20 лет, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях Бельц и Сорок.

Следствие установило, что отбывающие сроки за наркоторговлю, мошенничество, хулиганство и вымогательство заключенные координировали действия подельников на свободе. Сообщники организовали слежку за предпринимателем: собирали информацию о его распорядке дня, постоянных маршрутах передвижения и уязвимых местах. Кроме того, они заранее подобрали помещения для незаконного удержания заложника и разработали план выдвижения требований о выкупе с оказанием давления на членов его семьи.

Для предотвращения преступления правоохранители провели серию обысков. В камеральных помещениях заключенных были обнаружены и изъяты черновики с записями, самодельные ножи, незарегистрированные зарядные устройства, а также атрибутика с символикой криминальной субкультуры.

Уголовное преследование продолжается, в отношении всех фигурантов действует презумпция невиновности.