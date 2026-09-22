В автосервисе в Чореску обнаружили 12 автомобилей с истёкшим сроком временного ввоза.

В результате проверки, проведённой сотрудниками мобильных групп Таможенной службы, обнаружены несколько частично разобранных транспортных средств, ранее ввезённых на территорию Республики Молдова в режиме временного ввоза.

На основании имеющейся информации сотрудники таможни провели проверку у экономического агента, специализирующегося на продаже подержанных автозапчастей. Его деятельность осуществлялась на территории автосервиса, расположенного в коммуне Чореску муниципия Кишинёв, передает customs.gov.md

В результате были выявлены 12 автомобилей, у которых истёк законный срок нахождения на таможенной территории Республики Молдова и которые были переданы на разборку, что является нарушением положений таможенного законодательства.

Транспортные средства были изъяты. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушению таможенного законодательства.

Напомним, что транспортные средства личного пользования с иностранными регистрационными номерами могут находиться на таможенной территории Республики Молдова в режиме временного ввоза в течение 180 дней в рамках 12 последовательных месяцев. При этом их нельзя отчуждать или передавать на разборку.

За нарушение срока временного ввоза предусмотрены административные санкции. Штраф за каждое транспортное средство составляет от 4200 до 65 000 леев в зависимости от продолжительности превышения установленного срока. Кроме того, необходимо уплатить соответствующие импортные пошлины.