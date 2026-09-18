В Академии МВД открыли лабораторию для подготовки операторов дронов.

В Академии МВД имени Штефана чел Маре открыли лабораторию для подготовки специалистов, которые будут управлять беспилотниками во время операций ведомства. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

В лаборатории оборудовали 18 рабочих мест для теоретических занятий, симуляций и практических упражнений. Двенадцать сотрудников МВД уже прошли обучение в Берлине, шестеро из них будут готовить своих коллег. Первые курсы запланированы на ноябрь 2026 года, передает rupor.md

Подготовленные специалисты будут управлять дронами наблюдения и мониторинга, которые несколько подразделений МВД получили в июле. Беспилотники планируют использовать для поиска пропавших людей, обследования труднодоступных районов, оценки чрезвычайных ситуаций и наблюдения за обширными территориями.

«Современной системе безопасности нужны эффективные технологии и люди, умеющие ответственно ими пользоваться. Благодаря этой лаборатории мы будем готовить специалистов внутри МВД и обеспечим постоянное обучение операторов», — сказала министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин.

Лабораторию создали при поддержке Фонда глобальной реформы сектора безопасности и за счет финансирования министерства иностранных дел Германии.