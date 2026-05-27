27 Мая 2026, 21:45
В аэропорту Кишинёва установят новые стойки регистрации за 2,2 млн леев
Администрация аэропорта Кишинёва направит более 2,2 миллиона леев на замену стоек регистрации пассажиров (check-in).
Для этих целей объявлен тендер на закупку и установку 19 новых модулей, передает realitatea.md
Согласно условиям конкурса, компания-победитель должна будет демонтировать существующие стойки, после чего установить новые — в строгом соответствии с заранее согласованным графиком работ.
Как следует из опубликованной технической документации, расположение стоек регистрации существенно меняться не будет.
Приём заявок на участие в тендере продлится до 18 июня. Выполнение работ запланировано на период с июля по октябрь 2026 года.