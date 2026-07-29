В аэропорту Кишинева перехватили посылку с незадекларированными таблетками.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией обнаружили 290 таблеток с фармацевтическими препаратами в почтовом отправлении, следовавшем транзитом через Республику Молдова.

Сообщается, что посылка была отправлена из Украины в Израиль и находилась под таможенной процедурой транзита.

В ходе проверки выяснилось, что содержимое отправления не соответствовало сведениям, указанным в сопроводительных документах. Обстоятельства случая устанавливаются.