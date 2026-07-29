29 Июля 2026, 12:32
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В аэропорту Кишинева перехватили посылку с незадекларированными таблетками
Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией обнаружили 290 таблеток с фармацевтическими препаратами в почтовом отправлении, следовавшем транзитом через Республику Молдова.
Сообщается, что посылка была отправлена из Украины в Израиль и находилась под таможенной процедурой транзита.
В ходе проверки выяснилось, что содержимое отправления не соответствовало сведениям, указанным в сопроводительных документах. Обстоятельства случая устанавливаются.