Урожай в Молдове оказался под угрозой из-за затяжных дождей.

Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA), передает rupor.md

Из-за избытка влаги аграрные культуры начали страдать от опасных заболеваний, таких как мучнистая роса, милдью, антракноз и альтернариоз. Вредители, особенно улитки и слизни, в подобных погодных условиях размножаются быстрее и могут нанести серьезный ущерб овощам и полевым растениям. Для предотвращения потерь специалисты рекомендуют регулярно осматривать участки, вовремя удалять зараженные листья, а также улучшать проветривание посадок с помощью правильной обработки земли.

При этом эксперты просят не проводить сельскохозяйственные работы на слишком мокрой почве. Защитные химикаты необходимо покупать только в авторизованных местах и использовать их строго по инструкции, соблюдая периоды паузы перед сбором урожая. В случае обнаружения первых признаков инфекций или появления вредителей фермерам рекомендуют оперативно обращаться за консультацией к фитосанитарным инспекторам.