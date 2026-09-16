Уровень занятости в Молдове вырос до 45%.

Численность рабочей силы в Республике Молдова во втором квартале 2026 г. составила 926,9 тыс. человек, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Эти данные представлены на заседании экспертной группы «Развитие рынка труда», которое состоялось на платформе Экономического совета при премьер-министре Молдовы, пишет infotag.md

Основное внимание участников заседания было сосредоточено на обсуждении результатов деятельности Государственной инспекции труда и Национального агентства занятости, а также на содействии трудоустройству лиц с инвалидностью.

Участникам заседания представлены свежие данные, согласно которым занятое население республики достигло 859,3 тыс. человек. Уровень занятости вырос до 45%, а уровень безработицы снизился с 10,4% в первом квартале 2026 г. до 7,3% во втором квартале.

В 2025 г. в стране удалось легализовать труд более 6,2 тыс. человек, работавших без декларирования своих доходов.

В минувшем году Государственной инспекцией труда проведено 3 453 проверки, что на 33% больше предыдущего года. По их результатам выявлено 21,55 тыс. нарушений.

Борьба с незадекларированной работой была одним из основных направлений деятельности инспекции труда: 8 086 человек выявлены в ситуациях незадекларированной работы, из которых 6 206 легализовали занятость, что соответствует показателю формализации в 76,8%.

Сотрудниками инспекции труда установлена задолженность по заработной плате в размере 165,1 млн леев, что на 18% меньше, чем в 2024 г.

Директор Государственной инспекции труда Николай Вуткарев отметил, что диалог между властями, профсоюзами и работодателями имеет большое значение в вопросе соответствия трудовой политики реальным проблемам экономики.

«Для инспекции труда приоритетом является соблюдение прав работников и обеспечение того, чтобы работодатели получали выгоду от четких, предсказуемых и единообразно применяемых правил. Мы хотим все больше переходить от подхода, основанного исключительно на контроле, к подходу, сочетающему профилактику, соблюдение и вмешательство фирм в случаях серьезных нарушений», - подчеркнул Вуткарев.