Уровень воды в реках Молдовы остается пониженным.

В реках Республики Молдова уровень воды не претерпит существенных изменений в течение ближайших 24 часов.

Согласно гидрологическому прогнозу, объявленному Агентством метеорологии и мониторинга окружающей среды, ожидаются лишь небольшие колебания уровня воды, сообщает noi.md

Прогноз действителен на период с 8:00 17 сентября до 8:00 18 сентября.

В то же время специалисты сообщают, что уровень воды рек останется пониженным, без каких-либо значительных изменений гидрологической ситуации.

Метеорологи отмечают, что ситуация может измениться в зависимости от погодных условий и объема воды в реках.