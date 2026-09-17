17 Сентября 2026, 19:27
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Уровень воды в реках Молдовы остается пониженным.
Уровень воды в реках Молдовы остается пониженным
В реках Республики Молдова уровень воды не претерпит существенных изменений в течение ближайших 24 часов.
Согласно гидрологическому прогнозу, объявленному Агентством метеорологии и мониторинга окружающей среды, ожидаются лишь небольшие колебания уровня воды, сообщает noi.md
Прогноз действителен на период с 8:00 17 сентября до 8:00 18 сентября.
В то же время специалисты сообщают, что уровень воды рек останется пониженным, без каких-либо значительных изменений гидрологической ситуации.
Метеорологи отмечают, что ситуация может измениться в зависимости от погодных условий и объема воды в реках.