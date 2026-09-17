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noi.md logonoi
17 Сентября 2026, 19:27
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Уровень воды в реках Молдовы остается пониженным

В реках Республики Молдова уровень воды не претерпит существенных изменений в течение ближайших 24 часов.

Уровень воды в реках Молдовы остается пониженным.
Уровень воды в реках Молдовы остается пониженным.

Согласно гидрологическому прогнозу, объявленному Агентством метеорологии и мониторинга окружающей среды, ожидаются лишь небольшие колебания уровня воды, сообщает noi.md

Прогноз действителен на период с 8:00 17 сентября до 8:00 18 сентября. 

В то же время специалисты сообщают, что уровень воды рек останется пониженным, без каких-либо значительных изменений гидрологической ситуации. 

Метеорологи отмечают, что ситуация может измениться в зависимости от погодных условий и объема воды в реках.

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Источник
noi.md logonoi
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