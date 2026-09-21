Украинцы занимают до 80% мест на рейсах: туристам из Молдовы советуют бронировать туры заранее.

Несмотря на то, что календарное лето завершилось, сезон отпусков еще далек от окончания.

Сентябрь и начало осени считаются периодом «бархатного сезона», когда туристы могут воспользоваться более мягкими температурами, прогретым морем, а начиная с октября — существенными скидками на проживание, сообщает tvrmoldova.md

По словам специалиста по туризму Алекса Филипски, Анталья остается одним из наиболее востребованных направлений до конца октября. Параллельно все большим спросом у туристов начинает пользоваться Египет, в частности Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Специалист объясняет, что сентябрь не обязательно приносит очень большие скидки по сравнению с летними месяцами, поскольку спрос остается высоким, в том числе со стороны туристов из северных стран.

Однако в октябре ситуация меняется, и можно найти существенные скидки. В некоторых случаях стоимость отдыха может быть до 50% ниже, чем в том же отеле в августе.

В Анталье туристы могут купаться в море примерно до середины или даже конца октября — в зависимости от погодных условий. В Египте высокие температуры позволяют продлить пляжный сезон еще дольше.

Еще одной тенденцией этого сезона стало раннее бронирование отдыха. По словам Алекса Филипски, бронирование на летний сезон 2027 года уже открыто, и тем, кто хочет получить хорошие цены на отели и авиабилеты, специалисты советуют бронировать заранее.

В некоторых случаях для гарантии бронирования достаточно внести предоплату около 10%.

Специалист обращает внимание на то, что изменилось количество туристов, путешествующих организованными рейсами из региона. Согласно представленным оценкам, на некоторых рейсах 70–80% пассажиров являются гражданами Украины, а остальные — гражданами Республики Молдова. Поэтому доступные места заканчиваются быстрее, а бронирование в последний момент может стать проблематичным.

Среди новинок сезона — прямые рейсы из Бухареста в такие экзотические направления, как Маврикий и Мальдивы. Это может упростить молдавским туристам доступ к этим направлениям.

На зимний период уже растет интерес к Мальдивам и Таиланду. Туристы начали заранее бронировать поездки, чтобы получить более выгодные тарифы.

Дубай также остается в предложениях на этот год, хотя количество рейсов сократилось.

Те, кто не хочет ограничиваться пляжным отдыхом и релаксацией, могут выбрать активные путешествия. Одним из рекомендуемых направлений является Танзания, где можно совместить пешие походы с сафари.

Помимо Занзибара, туристы могут познакомиться с материковой частью Танзании, включая район Килиманджаро и национальный парк Серенгети.

Осень также считается подходящим временем для городских поездок. Италия, Испания, Будапешт, Германия и Австрия входят в число рекомендуемых направлений, особенно благодаря большому количеству авиарейсов, в том числе бюджетных.

Короткие поездки можно организовать сразу в несколько городов, используя поезда или автомобиль, не тратя время на дополнительные перелеты.

Бухарест — еще один доступный вариант для поездки на выходные благодаря ежедневным рейсам, а с декабря также заявлены прямые рейсы в Брашов.