Украинка показала, во что превратился курорт Коблево и молдавские базы.

Теперь на улицах ни души, а магазины и кафе заколочены досками.

Некогда популярный курорт на берегу Черного моря теперь опустел. Там наблюдается удручающая картина из пустых пляжей, заросших сорняками и травой улиц, заброшенных турбаз, передает unian.net

Хотя Коблево никогда не находилось под российской оккупацией, курорт расположен очень близко к зоне боевых действий и живет в условиях военного положения. Из-за постоянных российских бомбежек курортная инфраструктура разрушена, пишет Фокус со ссылкой на николаевскую блогершу Диану Шолкову, которая показала, во что превратился город.

Судя по ее видео, на курорте нет ни единого туриста, торговые ряды закрыты, улицы пусты, нет ни людей, ни автомобилей.

"Молдавские базы. Никого нет. Дальше пройти нельзя… Помните, как здесь кипела жизнь до 2022 года?", - прокомментировала блогерша, показывая заброшенные торговые точки и дома.

Также она показала места отдыха, заколоченные досками и металлическими ставнями.

Ее подписчики выразили сожаление, что некогда популярный курорт, сейчас находится в таком плачевном состоянии и выразили надежду, что он вернет свои былые славные времена.

Издание отметило, что в настоящее время нормальный отдых на курорте невозможен.