theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
19 Июня 2026, 11:40
5 049
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Украинка показала, во что превратился курорт Коблево и молдавские базы

Теперь на улицах ни души, а магазины и кафе заколочены досками.

Украинка показала, во что превратился курорт Коблево и молдавские базы.
Украинка показала, во что превратился курорт Коблево и молдавские базы.

Некогда популярный курорт на берегу Черного моря теперь опустел. Там наблюдается удручающая картина из пустых пляжей, заросших сорняками и травой улиц, заброшенных турбаз, передает unian.net

Хотя Коблево никогда не находилось под российской оккупацией, курорт расположен очень близко к зоне боевых действий и живет в условиях военного положения. Из-за постоянных российских бомбежек курортная инфраструктура разрушена, пишет Фокус со ссылкой на николаевскую блогершу Диану Шолкову, которая показала, во что превратился город.

Судя по ее видео, на курорте нет ни единого туриста, торговые ряды закрыты, улицы пусты, нет ни людей, ни автомобилей.

"Молдавские базы. Никого нет. Дальше пройти нельзя… Помните, как здесь кипела жизнь до 2022 года?", - прокомментировала блогерша, показывая заброшенные торговые точки и дома.

Также она показала места отдыха, заколоченные досками и металлическими ставнями. 

Ее подписчики выразили сожаление, что некогда популярный курорт, сейчас находится в таком плачевном состоянии и выразили надежду, что он вернет свои былые славные времена.

Издание отметило, что в настоящее время нормальный отдых на курорте  невозможен.

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте