Украина изучает возможность хранить продукты на складах в Молдове.

Украина рассматривает возможность хранения продовольствия на складах за пределами страны, в том числе в Молдове, чтобы снизить риски перебоев с поставками из-за российских атак на логистические и складские центры.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает rbc.ua

По его словам, один из вариантов — размещение складских мощностей в соседних государствах, чтобы при необходимости продукцию можно было оперативно доставлять в Украину.

«Кроме этого, рассматривается возможность хранения продуктов за пределами Украины, но вблизи границы, чтобы при необходимости можно было оперативно доставлять необходимые партии к местам потребления», — отметил Высоцкий.

Министерство уже собирает информацию о потребностях торговых сетей в складских помещениях и прорабатывает возможность установления B2B-контактов между украинскими компаниями и владельцами складов за рубежом. К работе также подключено Министерство иностранных дел Украины, а украинским посольствам поручено изучить имеющиеся возможности и наладить соответствующие контакты.

По словам министра, сейчас также анализируется необходимость возможных изменений в законодательстве Украины, Европейского союза или Молдовы. Вопрос релокации складских мощностей пока находится на этапе проработки.

Высоцкий подчеркнул, что дефицита продуктов питания в Украине в настоящее время не наблюдается. Основной проблемой остается логистика: российские атаки повреждают и уничтожают крупные складские и логистические центры, из-за чего бизнес вынужден переходить к более децентрализованным схемам поставок.

Вместо модели «производитель — крупный склад — магазин» компании развивают прямые поставки от производителя к торговым точкам или используют небольшие распределенные склады. Это требует большего количества транспорта и водителей и увеличивает стоимость логистики.

При этом задача бизнеса — максимально сократить объемы продукции, которые хранятся на крупных промежуточных складах, и сделать поставки более прямыми и оперативными.