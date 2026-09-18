Учебники со всей страны свезут в Кишинев: родители смогут требовать замену напрямую.

До 10 октября свободные учебники из школ по всей Молдове доставят в Кишинев и проверят их состояние. После этого родители смогут напрямую обращаться за заменой потрепанных книг, сообщил министр образования Дан Перчун.

«Все учебники в стране, которые сегодня не используются из-за сокращения числа учеников, до 10 октября доставят в Кишинев, в Специальный фонд учебников. Здесь их рассортируют, чтобы определить степень износа», — сказал Перчун, цитирует rupor.md

Если выданная ребенку книга окажется сильно поврежденной, родителю не придется добиваться ее замены через классного руководителя, директора школы и столичное управление образования. Запрос можно будет направить непосредственно в фонд, который передаст другой экземпляр школе.

«Связь между родителем и фондом больше не будет проходить через классного руководителя, директора и управление образования. Школа получит учебник напрямую от фонда. Судя по всему, этой осенью в Кишиневе действующий механизм сработал плохо», — отметил министр.

Перчун объяснил, что обычно школа должна сообщить о нехватке или износе книг местному управлению образования, а оно обращается в фонд. Однако этой осенью официальных запросов от кишиневских школ и столичного управления практически не поступало.

«Если запрос не поступает от школы, затем в управление и из управления в фонд, учебники из Бричан не привезут в Кишинев. К сожалению, официальных запросов от учебных заведений и особенно от столичного управления образования не было», — сказал Перчун.

После общественного резонанса часть школ все же направила заявки и получила необходимые книги. В начале сентября родители пожаловались на порванные и ветхие учебники, а Минобразования установило, что столичное управление не сообщало фонду о необходимости их замены.