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protv.md logoprotv
25 Сентября 2026, 20:24
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Убитых в Резине женщин никто не искал, трупы нашли случайно

Соседи рассказали, что женщины вели уединенный образ жизни и работали поденно. По словам местных жителей, их обнаружил молодой человек, который шел по дороге и почувствовал резкий запах.

Убитых в Резине женщин никто не искал, трупы нашли случайно.
Убитых в Резине женщин никто не искал, трупы нашли случайно.

Исчезновение женщин заметили не сразу, сообщает protv.md

«Это были мать и дочь, просто две женщины. Мужчины у них не было, они жили одни. Еще работали поденно — ходили из одного дома в другой. Они пропали, но никто об этом не знал, потому что жили одни, а когда исчезли, некому было их искать», - рассказал местный житель.

Другой местный житель говорит, что женщины могли отсутствовать около двух недель.

«Сначала я услышал, что их нашли в винограднике, потом — в подсолнухах, а потом сказали, что в кукурузе. Насколько я понял, их не было около двух недель.

— Соседи, жители села их не искали?

— Некому было их искать».

Социальный ассистент населенного пункта рассказала, что 14 сентября пришла к ним домой с визитом, однако женщин дома не застала.

Две женщины были найдены мертвыми 19 сентября в кукурузном поле в одном из населенных пунктов Резинского района. В ходе расследования полиция задержала 51-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к преступлению. Суд постановил поместить его под предварительный арест на 30 суток.

Позже выяснилось, что погибшими могли быть мать и ее дочь.

Ранее также сообщалось, что подозреваемый находился в поле зрения полиции после того, как около двух месяцев назад его заподозрили в изнасиловании убитой девушки и избиении ее матери.

Соседи двух женщин также рассказывали, что не видели их дома в течение двух-трех недель до обнаружения тел.

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Источник
protv.md logoprotv
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