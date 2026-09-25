Убитых в Резине женщин никто не искал, трупы нашли случайно.

Исчезновение женщин заметили не сразу, сообщает protv.md

«Это были мать и дочь, просто две женщины. Мужчины у них не было, они жили одни. Еще работали поденно — ходили из одного дома в другой. Они пропали, но никто об этом не знал, потому что жили одни, а когда исчезли, некому было их искать», - рассказал местный житель.

Другой местный житель говорит, что женщины могли отсутствовать около двух недель.

«Сначала я услышал, что их нашли в винограднике, потом — в подсолнухах, а потом сказали, что в кукурузе. Насколько я понял, их не было около двух недель.

— Соседи, жители села их не искали?

— Некому было их искать».

Социальный ассистент населенного пункта рассказала, что 14 сентября пришла к ним домой с визитом, однако женщин дома не застала.

Две женщины были найдены мертвыми 19 сентября в кукурузном поле в одном из населенных пунктов Резинского района. В ходе расследования полиция задержала 51-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к преступлению. Суд постановил поместить его под предварительный арест на 30 суток.

Позже выяснилось, что погибшими могли быть мать и ее дочь.

Ранее также сообщалось, что подозреваемый находился в поле зрения полиции после того, как около двух месяцев назад его заподозрили в изнасиловании убитой девушки и избиении ее матери.

Соседи двух женщин также рассказывали, что не видели их дома в течение двух-трех недель до обнаружения тел.