theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
19 Июня 2026, 10:25
4 033
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

У театра «Лучафэрул» появится новая зона отдыха: в Кишиневе стартует проект City Walk 2.0

Сегодня, 19 июня, в центре Кишинева стартуют работы по благоустройству прилегающих территорий на улице Вероники Микле.

У театра «Лучафэрул» появится новая зона отдыха: в Кишиневе стартует проект City Walk 2.0.
У театра «Лучафэрул» появится новая зона отдыха: в Кишиневе стартует проект City Walk 2.0.

Речь идет об участке между улицами Пушкина и Армянской, который не подвергался капитальному ремонту с момента строительства, передает rupor.md

Как сообщают столичные власти, проект предусматривает создание современного и безопасного пешеходного пространства площадью около 6,7 тысячи квадратных метров. Здесь обновят тротуары и аллеи, уложат новое покрытие, установят тактильные элементы для людей с нарушениями зрения, а также оборудуют зеленые зоны и места для отдыха.

Кроме того, на улице появятся новые скамейки, урны и парковки для велосипедов. Перед театром «Лучафэрул» обустроят общественное пространство для отдыха горожан, а парковочные места будут реорганизованы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.

На время первого этапа работ, который продлится с 19 по 26 июня, будет полностью перекрыто движение транспорта на участке между улицами Пушкина и Василе Пыркэлаб. Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы City Walk 2.0. Общая стоимость работ составляет 9,53 млн леев.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте