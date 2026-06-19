У театра «Лучафэрул» появится новая зона отдыха: в Кишиневе стартует проект City Walk 2.0.

Сегодня, 19 июня, в центре Кишинева стартуют работы по благоустройству прилегающих территорий на улице Вероники Микле.

Речь идет об участке между улицами Пушкина и Армянской, который не подвергался капитальному ремонту с момента строительства, передает rupor.md

Как сообщают столичные власти, проект предусматривает создание современного и безопасного пешеходного пространства площадью около 6,7 тысячи квадратных метров. Здесь обновят тротуары и аллеи, уложат новое покрытие, установят тактильные элементы для людей с нарушениями зрения, а также оборудуют зеленые зоны и места для отдыха.

Кроме того, на улице появятся новые скамейки, урны и парковки для велосипедов. Перед театром «Лучафэрул» обустроят общественное пространство для отдыха горожан, а парковочные места будут реорганизованы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.

На время первого этапа работ, который продлится с 19 по 26 июня, будет полностью перекрыто движение транспорта на участке между улицами Пушкина и Василе Пыркэлаб. Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы City Walk 2.0. Общая стоимость работ составляет 9,53 млн леев.