27 Мая 2026, 16:18
TUV Austria открыла дочернее предприятие в Молдове

Австрийская компания TUV, специализирующаяся на кибербезопасности и анализе соответствия нормативным требованиям, открыла подразделение в Молдове, сообщило национальное агентство по привлечению инвестиций.

Компания TUV AUSTRIA Inspection Moldova будет предоставлять услуги для нескольких экономических секторов, включая промышленность, агропродовольственный сектор, ИТ, инфраструктуру, энергетику, охрану окружающей среды, торговлю и услуги, передает logos-pres.md

«Решение группы формализовать свое присутствие в Республике Молдова является частью более широкого инвестиционного контекста. Данные Национального банка Молдовы показывают, что за последние 5 лет Австрия была инвестором номер один в Республике Молдова по объему привлеченного нового капитала. Объем австрийского акционерного капитала увеличился более чем в 4 раза, достигнув $213 млн (183,2 миллиона евро) к концу 2024 года. Практически каждый пятый доллар нового акционерного капитала, поступившего в молдавскую экономику за этот период, пришел из Австрии (22,2%)», — говорится в пресс-релизе агентства Invest Moldova. 

TÜV Austria — международная группа, работающая в сфере тестирования, инспекции, сертификации, аудита, кибербезопасности, защиты данных, обучения и технического консалтинга. 

В группе компаний работает более 4 000 сотрудников в 40 странах, и она предоставляет услуги промышленным предприятиям, производителям, операторам инфраструктуры, государственным учреждениям, организациям здравоохранения, академическим кругам и другим категориям клиентов.

