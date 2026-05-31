31 Мая 2026, 19:30
Турбизнес бьет тревогу из-за заторов на границе с Румынией

Ассоциация патронатов индустрии туризма (APIT) призывает власти инициировать срочный диалог с компетентными органами Румынии для решения проблемы длительного ожидания на пунктах пропуска через молдо-румынскую границу.

Обращение последовало после многочисленных жалоб со стороны транспортных компаний, туристических агентств и туроператоров, которые жалуются на заторы на таможенных постах Леушень–Албица, Скулень–Скулень, Кагул–Оанча и Джурджулешть–Галац, передает logos-pres.md

По их словам, это серьезно влияет на туристические программы и качество услуг, предоставляемых путешественникам. 

Представители APIT отмечают, что ситуация стала еще более критической в связи с внедрением Европейской системы въезда/выезда (EES), которая предполагает дополнительные процедуры цифровой регистрации и проверки на внешней границе Шенгенской зоны. 

Особую тревогу ассоциации вызывают организованные группы детей и школьников, которые часто ездят в Румынию с образовательными, культурными и спортивными целями и остро ощущают на себе последствия этих задержек. 

«APIT не просит об отступлениях от установленных процедур пограничного контроля, а настаивает на поиске практических, предсказуемых и европейских решений для эффективной обработки организованных туристических групп при полном соблюдении норм безопасности. Организованный туризм нуждается в мобильности, предсказуемости и институциональном сотрудничестве», — говорится в заявлении ассоциации. 

Соответствующее обращение было передано в Министерство внутренних дел Молдовы.

