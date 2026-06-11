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ipn
11 Июня 2026, 12:56
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Центр юридических ресурсов призывает не голосовать за реформу НЦБК и АП

Центр юридических ресурсов Молдовы (CRJM) обратился к парламенту с призывом не торопиться с принятием поправок, расширяющих полномочия Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Центр юридических ресурсов призывает не голосовать за реформу НЦБК и АП.
Центр юридических ресурсов призывает не голосовать за реформу НЦБК и АП.

По мнению экспертов, законопроект может повлиять на независимость расследований и текущую архитектуру антикоррупционной системы, пишет ipn.md

В позиции, направленной депутатам, CRJM отмечает, что законопроект выходит за рамки простой корректировки компетенций и передаёт НАЦ расширенные полномочия по расследованию коррупционных, экономико-финансовых и связанных с ними преступлений. При этом сфера компетенции АП будет сокращена.

Эксперты CRJM предупреждают, что предлагаемые изменения затронут также расследование широкого круга должностных лиц и высокопоставленных чиновников — от руководителей ключевых государственных учреждений до мэров и лиц, отвечающих в органах власти за сферы с высоким риском коррупции.

«Этот законопроект переносит центр тяжести в борьбе с коррупцией с АП — института, обладающего большей независимостью и проходящего внешнюю оценку, — на НАЦ, который играет важную роль, но не имеет тех же гарантий независимости, поскольку его руководство назначается Парламентом», — предупреждает председатель CRJM Илие Киртоакэ.

CRJM считает, что сохранение формального контроля АП над уголовным преследованием не может заменить оперативные возможности, необходимые для расследования сложных дел. Центр рекомендует усилить роль Антикоррупционной прокуратуры и считает, что перед принятием предлагаемых изменений власти должны представить анализ, демонстрирующий неэффективность существующей структуры антикоррупционных институтов. В отсутствие такой оценки CRJM призывает депутатов не голосовать за законопроект во втором чтении.

Источник
ipn
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