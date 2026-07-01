theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 07:45
30
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Труд на цифровых платформах отрегулируют по евростандартам

В связи с этим намерением министерство труда и соцзащиты обращается к работникам таких платформ принять участие в разработке соответствующего закона.

Труд на цифровых платформах отрегулируют по евростандартам.
Труд на цифровых платформах отрегулируют по евростандартам.

Предложения и замечания всех заинтересованных сторон можно направить в ведомство до 7 августа 2026 года, пишет logos-pres.md

Сегодня сотни жителей страны получают доход через цифровые платформы в сфере доставки, пассажироперевозок, онлайн-услуг и др. Многие из них — вне четко определенного правового поля в вопросах трудового статуса и реализации социальных прав.

Поэтому министерство труда и соцзащиты готовит проект закона о труде на цифровых платформах  в рамках обязательства по транспонированию в национальное законодательство положений Директивы (ЕС) 2024/2831 об улучшении условий труда работников цифровых платформ.

В директиве отмечается, что труд на цифровых платформах развивается очень быстро, что приводит к появлению новых бизнес-моделей и форм занятости, которые не всегда охватываются действующими системами соцзащиты. Поэтому важно, чтобы этот процесс сопровождался соответствующими гарантиями законодательства.

Напомним, впервые публично об этом заговорили профсоюзы осенью прошлого года в ходе круглого стола, посвященного Всемирному дню достойного труда, который празднуют 7 октября. Многие из таких работников классифицируются как самозанятые, хотя их отношения с платформами фактически являются трудовыми.

Это приводит к непредсказуемости в плане рабочего времени и затрудняет разграничение ответственности работодателей и работников. Неправильное определение статуса работников  ограничивает их доступ к существующим трудовым и социальным правам. И создает нелояльную конкуренцию для предприятий, которые правильно определяют статус своих работников, что отражается на размере  налогооблагаемой базы.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте