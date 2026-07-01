Труд на цифровых платформах отрегулируют по евростандартам.

В связи с этим намерением министерство труда и соцзащиты обращается к работникам таких платформ принять участие в разработке соответствующего закона.

Предложения и замечания всех заинтересованных сторон можно направить в ведомство до 7 августа 2026 года, пишет logos-pres.md

Сегодня сотни жителей страны получают доход через цифровые платформы в сфере доставки, пассажироперевозок, онлайн-услуг и др. Многие из них — вне четко определенного правового поля в вопросах трудового статуса и реализации социальных прав.

Поэтому министерство труда и соцзащиты готовит проект закона о труде на цифровых платформах в рамках обязательства по транспонированию в национальное законодательство положений Директивы (ЕС) 2024/2831 об улучшении условий труда работников цифровых платформ.

В директиве отмечается, что труд на цифровых платформах развивается очень быстро, что приводит к появлению новых бизнес-моделей и форм занятости, которые не всегда охватываются действующими системами соцзащиты. Поэтому важно, чтобы этот процесс сопровождался соответствующими гарантиями законодательства.

Напомним, впервые публично об этом заговорили профсоюзы осенью прошлого года в ходе круглого стола, посвященного Всемирному дню достойного труда, который празднуют 7 октября. Многие из таких работников классифицируются как самозанятые, хотя их отношения с платформами фактически являются трудовыми.

Это приводит к непредсказуемости в плане рабочего времени и затрудняет разграничение ответственности работодателей и работников. Неправильное определение статуса работников ограничивает их доступ к существующим трудовым и социальным правам. И создает нелояльную конкуренцию для предприятий, которые правильно определяют статус своих работников, что отражается на размере налогооблагаемой базы.