Триумфальную арку оформят в госсобственность для реставрации.

Триумфальную арку готовят к реставрации. Для этого власти намерены официально оформить памятник как объект государственной собственности. Соответствующий проект постановления разработало министерство культуры.

Документ предусматривает включение Триумфальной арки и прилегающего земельного участка в перечень объектов государственной недвижимости. После утверждения постановления они будут внесены в Реестр недвижимого имущества, что является обязательным этапом перед началом реставрационных работ, сообщает logos-press.md

В мае министерство культуры провело инвентаризацию памятника и обратилось в Агентство публичной собственности с просьбой начать процедуру разграничения имущества. Спустя месяц агентство сформировало специальную комиссию для проведения этой процедуры.

Согласно пояснительной записке к проекту, регистрация Триумфальной арки в Реестре недвижимого имущества обойдётся в 1 тыс. леев. Эти средства уже предусмотрены в бюджете министерства.

Триумфальная арка является частью исторического комплекса «Святые ворота и сквер», внесенного в Государственный реестр памятников Республики Молдова, находящихся под охраной государства.

Триумфальная арка была построена в 1841 году по проекту архитектора Луки Заушкевича.