Тофилат: Около 80% жителей городов пострадают из-за роста цен на газ.

Жители городов могут сильнее всего пострадать от повышения цен на природный газ из-за состояния жилого фонда. Особенно это касается Кишинёва и Бельц, где большинство жилых домов было построено в советский период.

В результате на отопление одного квадратного метра в них расходуется в три раза больше энергии по сравнению с современными стандартами. Влияние роста цен на газ будет различаться в городах и селах из-за разных источников отопления, считает эксперт в области энергетики Сергей Тофилат, передает moldova1.md

В селах около 87% домохозяйств используют печи на дровах или угле, и только 10% подключены к газовой сети. В городах зависимость от газа значительно выше.

«Больше всего пострадают жители городов, особенно те, кто отапливается газом. Около 40% используют централизованное отопление, которое также работает на газе. Остальные используют печи, электрические камины, кондиционеры, тепловые насосы и так далее. То есть 80% жителей городских населенных пунктов пострадают», — заявил Тофилат.

Наиболее уязвимыми эксперт считает Кишинёв и Бельцы, где жилищный фонд устарел, а жильцы не всегда могут самостоятельно регулировать потребление тепла.

«Здесь мы говорим о жилых домах — первой и наиболее уязвимой категории. У нас около 90% домов старше 30 лет. В каком состоянии находятся трубы и какая теплоизоляция у домов? С этого и нужно начинать. Кишинёв и Бельцы затронуты больше всего. У нас большинство домов построены в советский период, когда всё делалось быстро, дешево, а энергоэффективность не была на первом месте», — объяснил эксперт.

По словам Тофилата, устаревшие технологии в старых домах приводят к большим потерям энергии и дополнительным расходам для граждан. Единственным долгосрочным решением он считает тепловую реабилитацию зданий.

«Мы тратим в три раза больше энергии на отопление одного квадратного метра, потому что у нас устаревшие технологии. Некоторые люди зимой держат окно открытым, поскольку система отопления не позволяет регулировать температуру на радиаторе. Из-за этого мы тратим очень много тепловой энергии на отопление жилья. Над этим и нужно работать», — заключил Тофилат.