Тофан объяснил, почему власти не спешат снижать НДС и акцизы на топливо.

Премьер Василий Тофан допустил, что власти могут рекомендовать отменить часть НДС или акцизов, чтобы стабилизировать цены на топливо на АЗС.

При этом глава правительства считает, что такая мера больше всего выгодна владельцам дорогих автомобилей и ляжет бременем на более бедных граждан, сообщает unimedia.info

Влад Батрынча спросил премьер-министра, какие конкретные меры власти намерены принять для снижения налоговой нагрузки на граждан.

«Когда мы примем хирургические меры, чтобы устранить паразитов — SRL, которые транзитируют по территории Республики Молдова, транспортируют газ и повысили цену, когда вы разберетесь с советами директоров, как обещали в этом зале, когда мы начнем экономить, когда государство подаст пример? Конкретно: акциз и НДС — что вы будете делать, чтобы облегчить налоговое бремя для граждан?» — спросил Батрынча.

«Я допускаю, что мы могли бы рекомендовать отменить часть НДС или акциза, чтобы снизить цены на заправках, но это непростое решение, потому что оно означало бы перераспределение средств от более бедных людей, у которых нет автомобилей, к тем, у кого они есть. Чем больше автомобиль — например BMW с двигателем 5 литров, — тем больше он выиграет от снижения НДС и акциза. За это заплатят люди без автомобилей», — ответил Василий Тофан.

«Что касается того, что мы будем меньше облагать налогами владельцев BMW и Mercedes, напомню вам: бензином и дизельным топливом пользуются и трактористы, и общественный транспорт, и все остальные», — возразил Василий Тарлев.