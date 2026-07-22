Тофан: Государство больше не сможет компенсировать газ для 80% домохозяйств.

80% домохозяйств больше не смогут получать компенсации за газ, как это было в предыдущие годы. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан, отметив, что этой зимой помощь будет направлена только наиболее уязвимым потребителям.

«Не думаю, что мы сможем позволить себе компенсировать 80% домохозяйств, как это было в предыдущие годы. Но для самых уязвимых, я считаю, мы должны найти средства и компенсировать минимально необходимое потребление, чтобы люди не замерзли зимой», — заявил Тофан в эфире PRO TV, передает bani.md

Премьер объяснил, что власти не могут влиять на большую часть стоимости природного газа.

«60% тарифа на газ мы не можем контролировать. Это находится вне нашей зоны влияния. Мы можем анализировать только расходы на распределение и поставку, где, признаю, есть определенный потенциал для оптимизации, но я не питаю иллюзий, что резервы там очень большие», — сказал он.

Тофан также прокомментировал критику в отношении зарплат руководства Energocom, заявив, что они не оказывают существенного влияния на тариф.

«Я понимаю возмущение людей. Но если посчитать, какова стоимость зарплат руководства Energocom в тарифе, это примерно два бана. Это скорее вопрос справедливости и здравого смысла, однако это не поможет существенно снизить тариф», — заявил премьер.

Заявления прозвучали на фоне того, что Energocom обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой повысить регулируемый тариф на природный газ на 6,51 лея за кубометр. В случае одобрения заявки цена для бытовых потребителей вырастет с 14,42 до 20,93 лея за кубометр.