The Rasmus вновь выступят в Кишиневе с новым альбомом.

Концерт финской рок-группы состоится 9 марта 2027 года на Chișinău Arena.

Легендарная финская рок-группа The Rasmus вновь приедет в Молдову. Концерт состоится 9 марта 2027 года на Chișinău Arena в рамках европейского тура в поддержку нового альбома WEIRDO.

Музыканты впервые исполнят в регионе композиции с нового альбома, а также свои самые известные хиты, среди которых In the Shadows, First Day of My Life, Sail Away и Livin' in a World Without You.

«Альбом WEIRDO оказал сильное влияние на наших поклонников. Он посвящён принятию собственной индивидуальности, и на концертах это особенно заметно благодаря энергии и уникальности нашей аудитории. Мы с нетерпением ждём встречи с нашими фанатами в Европе», — заявил вокалист группы Лаури Юлёнен.

The Rasmus остаются одной из самых известных рок-групп Финляндии уже более 20 лет. За свою карьеру коллектив продал миллионы альбомов, получил множество золотых и платиновых наград и завоевал популярность во многих странах мира.