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rupor.md logorupor
30 Июля 2026, 20:44
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«Тетю Раю» и двух ее сообщников осудили за подкуп избирателей

Кишиневский суд признал трех фигурантов дела о подкупе избирателей виновными, но назначил им условные сроки.

«Тетю Раю» и двух ее сообщников осудили за подкуп избирателей.
«Тетю Раю» и двух ее сообщников осудили за подкуп избирателей.

Речь идет о героях расследования ZdG, пенсионерке Раисе Сурду, известной как «тетя Рая», Александре Мартиновиче и бывшем полицейском Олеге Крылове, передает rupor.md

Сурду приговорили к трем годам лишения свободы условно. Двое ее сообщников получили два года и шесть месяцев и два года условно. Испытательный срок для всех троих составит три года.

По версии следствия, Сурду руководила первичной организацией блока «Победа» в Добруже. Она собирала фотографии удостоверений личности потенциальных избирателей, после чего на их имена через Telegram-бот открывали счета в российском банке и перечисляли деньги. Взамен граждан склоняли «голосовать против евроинтеграции на референдуме и поддержать кандидата блока на президентских выборах 2024 года», утверждает прокуратура.

Суд также конфисковал 5700 леев, 100 евро и три мобильных телефона. Антикоррупционная прокуратура обжалует приговор, поскольку обвинение настаивает на реальных сроках заключения.

Источник
rupor.md logorupor
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