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bani.md logobani
22 Сентября 2026, 14:25
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Termoelectrica просит повысить тариф на тепло в Кишиневе более чем на 82%

АО Termoelectrica подало в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявку на повышение тарифа на тепловую энергию для потребителей.

Termoelectrica просит повысить тариф на тепло в Кишиневе более чем на 82%.
Termoelectrica просит повысить тариф на тепло в Кишиневе более чем на 82%.

Компания предлагает увеличить тариф за одну гигакалорию с нынешних 2020 до 3689 леев. Это означает рост на 82,6%, сообщает bani.md

Termoelectrica объясняет запрос прежде всего увеличением производственных затрат, в частности расходов на природный газ. На октябрь–декабрь 2026 года компания заложила в расчеты среднюю цену газа в размере 21 212 леев за 1000 кубометров против 14 114 леев за 1000 кубометров в период с апреля по сентябрь.

На октябрь–декабрь компания прогнозирует поставку 434 016 Гкал тепловой энергии. Регулируемые затраты на эту деятельность оцениваются примерно в 3,465 млрд леев, а в тариф заложена регулируемая рентабельность около 92,8 млн леев.

Одновременно Termoelectrica просит повысить тариф на электроэнергию, производимую предприятием. Запрашиваемая цена составляет 5,21 лея за кВт·ч против нынешних 2,31 лея. Разница составляет 2,90 лея за кВт·ч, или 125,5%. Основной причиной компания также называет рост расходов на газ.

На октябрь–декабрь текущего года Termoelectrica прогнозирует производство и поставку около 228,9 млн кВт·ч электроэнергии. Регулируемые затраты оцениваются в 2,393 млрд леев, а регулируемая рентабельность — примерно в 41,3 млн леев.

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Источник
bani.md logobani
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