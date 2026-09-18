Тендер на ремонт участка дороги в Леушенах возобновлен.

Государственная администрация автомобильных дорог объявляет о возобновлении тендера на выполнение работ по реабилитации участка дороги M1 длиной 1 км, расположенного в районе пункта пересечения границы «Леушены».

В рамках проекта запланированы комплексные работы по восстановлению и расширению дорожной структуры, включая обустройство дренажных систем, передает noi.md

Также предусмотрены работы по повышению безопасности дорожного движения, которые включают в себя нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков и обустройство тротуаров.

Тендер будет проводиться посредством национальной конкурентной закупки с использованием метода запроса предложений (Request for Bids – RFB) для работ небольшой стоимости (Small Works).

Крайний срок подачи заявок — 2 ноября 2026 года, 10:00 (по местному времени), по следующему адресу: Кишинев, ул. Букурией 12A, этаж 3, офис 336.