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omniapres
14 Июля 2026, 13:18
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Сын Николае Ботгроса ушел из оркестра «Лэутарий» из-за семейного конфликта

Скрипач Корнелиу Ботгрос признался, что между ним и его отцом, руководителем оркестра «Лэутарий» Николае Ботгросом, возникли разногласия. Из-за напряженных отношений музыкант решил покинуть оркестр.

Сын Николае Ботгроса ушел из оркестра «Лэутарий» из-за семейного конфликта.
Сын Николае Ботгроса ушел из оркестра «Лэутарий» из-за семейного конфликта.

Корнелиу Ботгрос не стал раскрывать суть конфликта и выразил надежду, что их отношения со временем нормализуются, пишет omniapres.md

«На данный момент я работаю самостоятельно и с импровизированным оркестром. (…) Музыкальных конфликтов между нами нет. Разногласия, конечно, есть — не только у нас, но и в любой семье. Я все еще надеюсь, что все прояснится и каким-то образом нормализуется, не повлияв на мою дальнейшую деятельность в личном плане. Я могу находиться и там, но при этом продолжать собственные проекты, о которых я говорил ранее. В остальном надеюсь, что наши дороги снова пересекутся, и так было бы правильно», — объяснил Корнелиу Ботгрос.

Однако последние действия Корнелиу Ботгроса показывают, что отец и сын, похоже, начали двигаться разными путями. Корнелиу возобновил сотрудничество с Дойной Сулак и Габриэлем Небуну — артистами, с которыми у маэстро были конфликты.

Разногласия Николае Ботгроса с Дойной Сулак возникли после того, как она зарегистрировала имя своего отца как торговую марку и запретила дирижеру организовывать концерты или использовать рапсодии без ее согласия.

Габриэл Небуну маэстро также не поддерживает и, по словам самого исполнителя, неоднократно создавал ему препятствия в профессиональной деятельности.

Напомним, Николае Ботгрос отказался от мандата депутата, чтобы продолжить заниматься творчеством. В период, когда маэстро работал в парламенте, оркестром руководил Корнелиу Ботгрос. Сын публично признавал, что был недоволен политическими амбициями своего отца.

Источник
omniapres
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