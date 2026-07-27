Свыше 8 тысяч застрахованных лиц прошли операцию по удалению катаракты.

Более 8 тысяч застрахованных лиц перенесли операции по удалению катаракты в первые шесть месяцев года, при этом операции были покрыты из фондов обязательного медицинского страхования.

Количество операций более чем на 1 100 превышает показатель за аналогичный период прошлого года, передаёт ipn.md

По данным Национальной компании медицинского страхования, на эти вмешательства было выделено более 94 миллионов леев. Средства покрыли стоимость операций, лечения, обследований, консультаций, лекарственных препаратов, а также расходы на проживание и питание в больнице.

Операции проводились через 19 поставщиков медицинских услуг, заключивших договор с НКМС.

На текущий год бюджет программы составляет более 168 миллионов леев и предназначен для проведения 14 630 операций. Операции доступны всем застрахованным лицам, имеющим медицинские показания.

НКМС уточняет, что пациенты, выбравшие проведение операции в медицинских учреждениях Кишинёва или Бельц, включаются в списки ожидания, тогда как в районных больницах, заключивших договор с НКМС, операции проводятся без очередей.