Судебный процесс между Пырлогом и Драгалин урегулирован в первой инстанции.

Бывший министр юстиции, бывший директор Службы информации и безопасности (СИБ) Виталий Пырлог проиграл в первой инстанции гражданский иск, поданный против бывшей главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин.

Судьи отклонили иск, в котором Пырлог просил о защите чести, достоинства и профессиональной репутации в связи с заявлениями Драгалин о деле «Интерпол», передает noi.md

Судебное разбирательство началось после интервью Вероники Драгалин американской газете The New York Times, опубликованного 15 ноября 2024 года. В этой статье экс-глава Антикоррупционной прокуратуры открыто рассказала о масштабном расследовании предполагаемой преступной схемы блокирования «красных уведомлений» Интерпола, осуществляемой через каналы в Республике Молдова. Согласно решению суда, требования истца были признаны необоснованными.

«Иск, поданный Пырлогом Виталием против Вероники Драгалин, касающийся защиты чести, достоинства и профессиональной репутации, признания клеветнического характера заявлений Вероники Драгалин в интервью американской газете The New York Times, опубликованном 15 ноября 2024 года, обязанности опровергнуть клеветнические заявления, а также взыскания судебных издержек, отклоняется как необоснованный», — говорится в решении суда.

Решение не является окончательным и может быть обжаловано в Центральной апелляционной палате в течение 30 дней с момента его вынесения. Этот провал в гражданском суде происходит на фоне более серьёзных уголовных проблем, с которыми Виталий Пырлог сталкивается на международной арене.

После интервью в американской прессе, а точнее 18 июня 2025 года, бывший директор СИБ был задержан в городе Дубай правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на основании ордера, выданного по запросу французских властей.

Информацию о его задержании официально подтвердили начальник Генерального инспектората полиции Кишинёва Виорел Чернэуцяну и Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно данным, предоставленным властями ОАЭ, Пырлог является фигурантом сложного уголовного дела. Он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, включая подделку документов, взяточничество, содействие взяточничеству и мошенничество.