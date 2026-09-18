Суд в Молдове счел штраф в 40 000 леев слишком мягким за издевательство над собакой
Дело о бездомной собаке во Флорештах, которую мужчина избил стулом и ударил ножом на террасе кафе, будет повторно рассмотрено прокурорами.
Судья отклонила ходатайство обвинения о назначении штрафа в размере 40 000 леев и распорядилась вернуть дело для дополнительного расследования, сообщил активист Карл Луганов в социальных сетях, пишет stiri.md
Речь идет о собаке, которую знали и любили многие жители Флорешт. Предположительно, животное зашло на террасу кафе, где мужчина несколько раз ударил его стулом, после чего нанес удар ножом.
В результате нападения собака получила перелом позвоночника.
После завершения расследования прокурор запросил для мужчины наказание в виде штрафа в размере 40 000 леев и передал дело в суд.
Однако судья Даниела Девдер отклонила ходатайство прокурора и распорядилась вернуть дело для дополнительного расследования. Согласно опубликованной информации, суд счел запрошенный штраф слишком мягким с учетом обстоятельств дела.
В частности, было принято во внимание, что инцидент предположительно произошел в общественном месте в присутствии детей, а животное подверглось неоднократным ударам. Эти обстоятельства могут указывать на особую жестокость.
Теперь прокуратуре предстоит повторно рассмотреть дело. При этом решение суда может быть обжаловано.
Случай жестокого обращения с животным произошел в ночь с 30 июня на 1 июля.