Строительство линии электропередачи Бельцы-Сучава займёт 24 месяца.

ЛЭП 400 кВ Бельцы-Сучава, получившая название «Линия устойчивости», будет построена турецкой компанией SA-RA, победившей в международном конкурсе, контракт между ней и ГП Moldelectrica был подписан в минувшую пятницу.

В ходе той же церемонии министерство энергетики Республики Молдова, государственное предприятие Moldelectrica и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали грантовое соглашение на реализацию проекта «Взаимосвязь электросетей Республики Молдова и Румынии, этап II», который предусматривает строительство воздушной линии электропередачи Бельцы-Сучава, пишет logos-pres.md

Реализация проекта включает в себя строительство инфраструктуры, связанной с линией электропередачи 400 кВ, включая фундаменты для опор, металлические конструкции, проводники, изоляторы, системы защиты и заземления, а также интеграцию новой инфраструктуры в операционную архитектуру сети электропередачи, управляемой государственным предприятием Moldelectrica. Параллельно будут проведены все необходимые мероприятия для обеспечения соответствия техническим, экологическим требованиям и требованиям безопасности, применимым к проектам энергетической инфраструктуры стратегического значения.

Дорин Жунгиету, министр энергетики Молдова, подчеркнул, что в настоящее время Республика Молдова строит три линии, которые окончательно изменят энергетическую карту страны, которая еще несколько лет назад почти полностью зависела от энергии, поступающей из России.

Проект Бельцы--Сучава завершает создание сети межсоединений с Европейским союзом после внутренней линии Вулканешты-Кишинёв (Линия энергетической независимости) и центральной линии межсоединений Страшены-Гутинаш (Линия свободы).

«Речь идёт не только об инфраструктуре, но и о повышении безопасности, усилении конкуренции на рынке и расширении возможностей для граждан и экономики», — заявил министр Дорин Жунгиету.

Новая линия электропередачи, имеющая длину около 45 км, пока пройдёт по территории Молдовы, став важным компонентом будущей линии между Республикой Молдова и Румынией.

Стоимость строительного контракта составляет 17,5 млн евро, а срок реализации — 24 месяца. Общая стоимость проекта составляет приблизительно 77 млн евро, включая грант ЕС в размере 15,4 млн евро, который предусматривает строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ между Бельцами и Сучавой и модернизацию электростанции в Белцах.