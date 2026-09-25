Страховой рынок Молдовы достиг 3,54 млрд леев: 70% приходится на автострахование.

Страховой рынок Молдовы достиг 3,54 млрд леев во втором квартале 2026 года. При этом сектор по-прежнему сильно зависит от автострахования — на него приходится около 68–70% всех страховых премий.

По данным анализа экономиста Вячеслава Ионицэ, страхование жизни занимает лишь около 3% рынка. По его оценке, для дальнейшего развития отрасли необходимо расширять страховые продукты, в том числе в сфере жизни, имущества и других видов защиты, пишет rupor.md со ссылкой на reuters.com

В номинальном выражении страховой рынок почти удвоился по сравнению с 2019 годом. Однако его доля в экономике остается небольшой: в 2025 году страховые премии составляли около 0,9% ВВП Молдовы против 1,34% в Румынии, 2,05% в странах Центральной и Восточной Европы и около 6,74% в Евросоюзе.

После частичной либерализации тарифов ОСАГО, вступившей в силу 14 января 2025 года, внутренний рынок обязательного страхования автогражданской ответственности сократился на 4,9%. Средняя стоимость полиса снизилась на 13,4% — примерно с 1449 до 1254,7 лея.

Во втором квартале 2026 года страхование жизни принесло около 111 млн леев, а страхование жилья — 158 млн леев. При этом страхование сельскохозяйственных культур также остается относительно небольшим сегментом: в 2021–2024 годах средний объем страховых премий составлял около 340 млн леев в год, а выплат — 85,3 млн леев.